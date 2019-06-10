Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı martta 191 milyar 899 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, martta bir önceki aya göre 6 milyar 213 milyon dolar, yükümlülükler 732 milyon dolar arttı.

Net Döviz Pozisyon Açığı ise 191 milyar 899 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2019 dönemine göre 5 milyar 481 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat,yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5 milyar 219 milyon dolar, 151 milyon dolar ve 841 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 383 milyondoları azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 157 milyon dolar ve 958 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadelikrediler bir önceki döneme kıyasla 313 milyon artarken, uzun vadeli olanlar ise 696 milyondolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar, uzun vadeli krediler 331 milyon dolar artış gösterdi.

Mart 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 100 milyar 57 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 398 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 8 milyar 659 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat 2019 dönemine göre 4 milyar 965 milyon arttı.

Kısa vadeliyükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.