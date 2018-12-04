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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 210 milyar 100 milyon dolara geriledi

04 Aralık 2018 Salı 15:29
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların eylül döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 5 milyar 278 milyon dolar azalarak 210 milyar 100 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, eylülde bir önceki aya göre 1 milyar 551 milyon dolar azalarak 114 milyar 392 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 6 milyar 829 milyon dolar düşüşle 324 milyar 492 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı bir önceki aya göre 5 milyar 278 milyon dolar azalışla 210 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 486 milyon dolar ve 272 milyon doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 180 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar, 1 milyar 551 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 6 milyar 394 milyon dolar ve 573 milyon dolar gerilerken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ise 138 milyon dolar arttı. Buna bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 829 milyon dolar düştü.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylül döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadelikrediler ağustos dönemine göre 837 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 5 milyar 557 milyon dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 468 milyon dolar azalırken,uzun vadeli krediler 32 milyon dolar arttı.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 91 milyar 14 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler88 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise ağustosa göre 426 milyon dolar azalarak 2 milyar 911 milyondolara indi. Kısa vadeliyükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:29
  1. net döviz açığı
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