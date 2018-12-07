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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
07 Aralık 2018 Cuma 16:24
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:24
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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