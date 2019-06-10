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Finans piyasalarının geleceği "CEF"te konuşulacak

Küresel ekonominin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan "Finans Piyasalarının Geleceği" başlıklı konferans, 28 Haziran'da Sabancı Center'da gerçekleştirilecek

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Finans piyasalarının geleceği "CEF"te konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'ın (CEF)" uluslararası konferans serisinin üçüncüsü, 28 Haziran'da Sabancı Center'da yapılacak.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, "Finans Piyasalarının Geleceği" başlıklı konferansta ulusal ve uluslararası konuşmacılar, "Finans Piyasalarının Önündeki Zorluklar", "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Ekonomik Görünüm" ve "Ulusların Düşüşü veya Yükselişi" başlıkları altında analiz ve öngörülerini paylaşacak.

Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yapacak.

Moderatörlüğünü Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in yapacağı "Finans Piyasalarının Önündeki Zorluklar" başlıklı panelde, ABN AMRO Bank Yönetim Kurulu Başkanı Tom de Swaan, JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Winfried Bischoff ve Harvard Business School'dan Dante Roscini konuşmacı olacak.

"Gelişmekte Olan Ülkeler ve Ekonomik Görünüm" başlığı altında ise Türkiye'den ulusal ve uluslararası markaların temsilcileri, konuyu derinlemesine ele alacak.

Konferansın son panelinde, "Ulusların Düşüşü veya Yükselişi" konusunda Massachusetts Institute of Technology'den Ekonomi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
  1. Akbank
  2. CEF
  3. Center of Excellence in Finance

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