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Financell Sigorta’nın ilk ürünü kadınlar için geldi

Turkcell’in finansal hizmetler alanındaki yeni grup şirketi Financell Sigorta, ilk ürününü kadınlara özel akıllı telefon uygulaması SiM için tasarladı- "Yaşasın Kadınlar" sigortası, kadınlara özgü kanser hastalıklarına yakalanılması durumunda, onları finansal güçlüklere karşı destekleyecek

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
Financell Sigorta’nın ilk ürünü kadınlar için geldi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in sigorta alanında faaliyet gösteren grup şirketi Financell Sigorta, ilk ürününü kadınlara en zor zamanlarında maddi ve manevi destek sağlayacak "Yaşasın Kadınlar" sigortasıyla hayata geçiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in sigorta alanında faaliyet gösteren grup şirketi Financell Sigorta ve kadınlara özel mobil uygulaması SiM kadınlar için güçlerini birleştirdi.

Financell Sigorta, ilk ürününü kadınlara en zor zamanlarında maddi ve manevi destek sağlayacak "Yaşasın Kadınlar" sigortasıyla hayata geçiriyor.

Sadece SiM uygulaması üzerinden sunulacak sigortayla kadınlara özgü kanser türlerinden birine yakalanılması durumunda, finansal güçlüklere karşı güvence sağlanırken, danışmanlık hizmetleriyle de manevi destek verilecek.

Financell Sigorta yalnızca kadınlarda görülebilen kanser türlerini kapsıyor ve bu hastalıklara yakalanılması durumunda bir defaya özel toplu ödeme yapılıyor. Göğüs, rahim, yumurtalık gibi türlerdeki kanserler sigorta kapsamında. Sigortadan faydalanmak için daha önce kanser tedavisi görmemiş olmak gerekiyor. Teşhis durumunda 30 bin TL, teşhis konulan hastalık sebebiyle 1 yıl içinde vefat edilmesi durumunda artı 10 bin TL daha ödeme yapılıyor. Sigorta teminatları, BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ tarafından sağlanıyor.

"Yaşasın Kadınlar" sigortası önemli ek hizmetler de sunuyor. Acıbadem ve Medical Park gibi anlaşma kapsamında olan özel hastanelerde ücretsiz mamografi, yılda bir kez kullanılmak üzere psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, telefonla 7/24 yeni doğan bakım bilgisi ek hizmetler sigorta kapsamında yer alıyor.

Sektördeki sigorta ürünlerinden çok daha fazla avantaja sahip "Yaşasın Kadınlar" sigortasından faydalanmak için Turkcell müşterisi olmak gerekmiyor. Bugüne kadar 1,4 milyon kez indirilmiş olan Turkcell’in kadınlara özel uygulaması SiM’den başvuru yapılabilecek. Sigorta bir yıl süreyle devam ediyor ve her yıl yenilenerek sürdürülebilecek.


- "Türkiye’nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Financell Sigorta ve SiM’in çok değerli bir iş birliği için bir araya geldiğini belirterek, teknolojinin bir yandan sektörleri dönüştürürken bir yandan da etkin biçimde kullanıldığında hayatlara değer katmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu amaçla kurulan ve teknolojiyi sigorta ile buluşturan grup şirketleri Financell Sigorta'nın dijital çağın getirdiği yeniliklerle özel olarak tasarlanan sigortacılık ürünleriyle sektöre yepyeni bir soluk getirmeye hazır olduğunu ifade eden Terzioğlu şunları kaydetti:

"Klasik sigortacılığın dışında hizmet vermek için yola çıkan Financell Sigorta ilk ürünü Yaşasın Kadınlar sigortasını kadınların akıllı uygulaması SiM için özel olarak tasarladı. Bu alanda teknolojinin getirdiği hız, yenilik ve kolaylıklar ile zenginleşen, müşterilerimiz için fark yaratan sigortacılık ürünlerimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de teknolojimizle hayatları kolaylaştırmaya ve Türkiye’nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Giriş yaşı 18-65 olarak belirlenen sigortanın yıllık primleri, 18-40 yaş 100 TL, 41-50 yaş 150 TL, 51-65 yaş 200 TL olarak belirlendi. Yaşasın Kadınlar sigortasına, 15 Ocak 2019 tarihine kadar yüzde 20 indirimle sahip olunabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:23
  1. Financell Sigorta

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