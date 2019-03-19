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Finallere galibiyetle başladılar

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

19 Mart 2019 Salı 10:06
Finallere galibiyetle başladılar

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Lig Yarı Final Etabı D Grubunu namağlup lider tamamlayan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, final maçlarına da fırtına gibi başladı.


Yarı final müsabakalarında D Grubu’nda yer alan Bozüyük temsilcisi, ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu’nu 3-0, İstanbul Vakıfbank’ı 3-2 ve Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor’u da 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmıştı. 4 grubun 1 ve 2’ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. 18 Mart tarihinde ilk maçına çıkan Bozüyük’ün sultanları, Mersin Toroslar-1000 Kişilik Spor Salonu’nda Karayolları ile karşılaştı. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, final müsabakalarındaki ilk maçını 3-1 kazandı.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, final müsabakalarına galibiyetle başlayan filenin sultanlarını tebrik ederek, “Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımımızın Bilecik’imizi, Bozüyük’ümüzü önümüzdeki yıl TVF Bayanlar 1. Ligi’nde temsil edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” dedi.


Öte yandan Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanacak final etabı müsabakaları sonunda ilk 2 sırada yer aldığı takdirde TVF 1. Lige yükselecek ve önümüzdeki sezon Bilecik’i TVF Bayanlar 1. Ligi’nde temsil edecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:06
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