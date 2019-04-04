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Final tarihine kısa bir süre kala Diriliş Ertuğrul'da ayrılık

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey, kendini Dragos olarak tanıtan Uranos'u idam ediyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:56
Final tarihine kısa bir süre kala Diriliş Ertuğrul'da ayrılık

Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle yine bomba gibi geliyor. Final tarihine kısa bir süre kalan yine savaş sahneleriyle adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı yayınlandı.

"Kanımızla ve terimizle aldığımız Söğüt'ü ne hainlere zalimlere bırakmayacağız" diyen Ertuğrul Bey düşmanlarını birer birer öldürüyor. Kendini Dragos olarak tanıtan Uranos, Ertuğrul tarafından idam ediliyor. 129.bölüm ile Diriliş Ertuğrul kadrosuna katılan oyuncu Uğur Karabulut diziden ayrılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul'daki  tüm gelişmeler...

Diriliş Ertuğrul 143.bölümde neler olacak?

Hatırlarsanız Zangoç tam zindana atılacak iken Melikşah ve Oğuz Alp'i şehir etmişti. Lakin, Ertuğrul Bey gelene kadar Melikşah ölmeyebilir ve bunu yapanın Zangoç olduğunu söyleyebilir. Dragos'un bulunmasına az kalmıştır.

Diriliş Ertuğrul 143.bölüm

Ertuğrul Bey, kendini Dragos olarak tanıtan Uranos'u idam ediyor.

Alıncak'ın ölmediği Beybolat'a söyleyen Ertuğrul Bey burada ona tuzak kuruyor olabilir.

Beybolat ve Dragos, Ertuğrul ve Alıncak'ı bitirmek için beraber hareket ediyor. Lakin aynı zamanda Ertuğrul'un tuzağının içine düşüyor.

Albastı'nın ortaya çıkarılmasında Bamsı çok büyük bir iş yapacaktır. İlerideki bölümlerde Sırma'nın kurduğu tuzakları bir bir ifşa edecektir.

İlbilge Hatun'da Albastı'nın bulunmasında çok büyük rol alabilir. Çünkü burada abisi yüzünden yaralanıyor ve bunu ileride öğrenip abisine kin tutabilir.

"Kanımızla ve terimizle aldığımız Söğüt'ü ne hainlere zalimlere bırakmayacağız" diyen Ertuğrul Bey düşmanlarını birer birer öldürüyor.

Uranos

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde 129.bölüm ile katılan oyuncu Uğur Karabulut, senaryo gereği Uranos'un Ertuğrul Bey tarafından idam edilmesiyle diziden ayrılıyor. 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:56
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