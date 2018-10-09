Final’den ‘turizmde yüksek yapma’ müjdesi

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Abdullah Yücel Öztoprak, yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Öztoprak, resmi onayların alınması ile birlikte şubat 2019’da eğitime başlamayı hedeflediklerini söyleyerek “Turizm alanında uygulamalı eğitime önem veren Vatel Group 35 ülkede 50 okulda lisans ve yüksek lisans programları yürütüyor” dedi.