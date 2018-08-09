Final’den KKTC’de iş garantili eğitim

YÖK tarafından onaylanan ve ÖSYM kılavuzuna on sekiz bölümüyle giren Uluslararası Final Üniversitesi yeni akademik dönem için öğrencilerini bekliyor. Türkiye’de Final Eğitim Kurumları ve Final Dergisi’nin mimarları tarafından hayata geçirilen üniversite ile açıklama yapan Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, Eğitim Bilimleri ve Turizm alanında iş garantisi veren bir üniversite olarak ayrıcalıklı olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

ÜST DÜZEY EĞİTİM

1980 yılında kurduğumuz günden bugüne kadar çeşitli kademelerde üç milyon yedi yüz bin öğrencimiz oldu. Final Eğitim Kurumları olarak eğitim sektöründeki faaliyetlerimizi her zaman bir adım daha ileriye götürme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üniversite ile taçlandırmak için yola çıktık. KKTC’nin köklü ve saygın DMG grup ile ortaklık çerçevesinde Uluslararası Final Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Bizlerin eğitim alanındaki tecrübemiz ve DMG grubun turizm, denizcilik ve lojistik alanındaki güçlü geçmişini arkasına almış olan Uluslararası Final Üniversitesi, başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladı.

TİCARİ ANLAYIŞLA KURMADIK

Uluslararası Final Üniversitesi ticari bir anlayışla kurulmadığı gibi başarılı öğrencilere sağladığı burs imkânlarıyla kolaylıklar sağlıyoruz. Bu kapsamda öğrenim bedellerimizi şu şekilde belirledik:

l Hukuk Fakültesi: 24 bin 500 lira

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu: 22 bin TL,

l Diğer fakültelerimiz: 19 bin 500 lira

Bu yıla özel turizm ve Otelcilik Bölümü ile Elektrik ve Elektronik bölümlerimize ÖSYM sınavı ile gelen tüm öğrencilerimize tam burs imkânları mevcut.