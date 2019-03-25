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Filyos Projesi’nin yatırımcısı Fuat Tosyalı, Cuma günü Filyos’a geliyor

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Filyos Projesi’ndeki aşamaları birebir yerinde görmek ve projede bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme yapmak için,Filyos Projesi’nin yatırımcısı Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın Cuma günü Filyos’a geleceğini bildirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:00
Filyos Projesi’nin yatırımcısı Fuat Tosyalı, Cuma günü Filyos’a geliyor

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Filyos Projesi’ndeki aşamaları birebir yerinde görmek ve projede bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme yapmak için,Filyos Projesi’nin yatırımcısı Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın Cuma günü Filyos’a geleceğini bildirdi.


Aynı gün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ın da bölgeye geleceğini söyleyen Zeki Tosun; 29 Mart 2019 Cuma günü Saat: 11.00’de Filyos Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda konuyla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapılacağı ifade etti.


Yüz yıllık tarihi projenin kendi dönemlerinde hayata geçirildiğine işaret eden Zeki Tosun, “Partimiz adı gibi kalkınmada 17 yıldır büyük hamleler yapmıştır. Bunlardan biri de mega proje Filyos Vadisi Projesi’nin hayata geçirilmesidir. Sadece bölgeye değil, ülke ekonomisi ve gelişmesi için böylesine büyük bir adımı atmanın haklı gururunu siz halkımızla paylaşmaktan onur duyarız. Cuma günü yapılacak olan bilgilendirme toplantısına bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:00
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