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Filyos Beldesi’nde şehitler anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesin de Çanakkale Şehitlerinin 104’üncü yılı anısına program düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
Filyos Beldesi’nde şehitler anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos Beldesin de Çanakkale Şehitlerinin 104’üncü yılı anısına program düzenlendi.


Filyos beldesinde çok amaçlı düğün salonunda Aziz Şehitlerin anısına muhteşem bir program icra edildi. Katılımın yoğun olduğu programa Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam-Hatibi Mansur Sağır, Ankara Kocatepe Camii Müezzin-Kayyımları Furkan Tıraşçı, Ankara Etimesgut Müftülüğü Personeli Enes Tıraşçı, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, çok sayıda din görevlisi ve vatandaş katıldı.


Programda Filyos Beldesinde faaliyetine devam eden Hisarönü ve Cumayanı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencilerin gösterileri, Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencilerin Ney dinletileri, okunan Kur’an-ı Kerim, kaside ve şiirler izleyiciler tarafından takdir ve beğeniyle karşılandı. Program sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.


İlçe Müftüsü Ermiş, "Katılımın çok yoğun olduğu bu güzel programın hazırlanmasında emeği olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
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