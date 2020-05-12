Filyasyon sistemiyle tespit edildi! Kentte 5 kişilik aile karantinaya alındı
Gaziantep’te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin temas ettiği iş arkadaşı ve ailesi karantina altına alındı. 5 kişilik ailenin filyasyon sistemiyle tespit edildiği belirtildi.
Gaziantep’te yeni tip koronavirüs testi yapılan şahsın sonuçları pozitif çıkınca, temas ettiği arkadaşı ve ailesi karantinaya alındı.
Filyasyon sistemine "temaslı" olarak kaydı düştü
Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan M.B.'nin ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Dr. Ersin Arslan Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. M.B.’nin iş arkadaşı olan ve Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin Sağlık Müdürlüğü filyasyon sistemine "Temaslı" olarak kaydının düştüğünün anlaşılması üzerine, H.C. ile aynı ikamette kalan H.C., S.A., N.C., M.S.C. ve A.T.C. de 14 günlük karantinaya alındı.