  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Filyasyon sistemiyle tespit edildi! Kentte 5 kişilik aile karantinaya alındı

Gaziantep’te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin temas ettiği iş arkadaşı ve ailesi karantina altına alındı. 5 kişilik ailenin filyasyon sistemiyle tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:37:00 -
Filyasyon sistemiyle tespit edildi! Kentte 5 kişilik aile karantinaya alındı

Gaziantep’te yeni tip koronavirüs testi yapılan şahsın sonuçları pozitif çıkınca, temas ettiği arkadaşı ve ailesi karantinaya alındı.

Filyasyon sistemine "temaslı" olarak kaydı düştü

Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan M.B.'nin ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Dr. Ersin Arslan Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. M.B.’nin iş arkadaşı olan ve Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin Sağlık Müdürlüğü filyasyon sistemine "Temaslı" olarak kaydının düştüğünün anlaşılması üzerine, H.C. ile aynı ikamette kalan H.C., S.A., N.C., M.S.C. ve A.T.C. de 14 günlük karantinaya alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı