Filyasyon ekipleri harekete geçti! Bir mutasyonlu vaka daha
Nevşehir'de bir köyde koronavirüs mutasyonu görüldü. Filyasyon ekipleri, hastanın temaslı olduğu kişilerin tespiti için harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.
Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü filyasyon ekipleri köyde temaslılar konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Türkiye'de mutasyonu vakaların 130 civarında olduğu belirtiliyor.