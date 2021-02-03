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Korona Virüs Filyasyon ekipleri harekete geçti! Bir mutasyonlu vaka daha
Korona Virüs

Filyasyon ekipleri harekete geçti! Bir mutasyonlu vaka daha

Nevşehir'de bir köyde koronavirüs mutasyonu görüldü. Filyasyon ekipleri, hastanın temaslı olduğu kişilerin tespiti için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:32:00 - 2021-02-03 15:58:12
Filyasyon ekipleri harekete geçti! Bir mutasyonlu vaka daha

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı köyünde yaşayan bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildi.

Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü filyasyon ekipleri köyde temaslılar konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'de mutasyonu vakaların 130 civarında olduğu belirtiliyor.

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