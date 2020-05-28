Filozof Ramazan Hoca yeniakit.com.tr'de konuşuyor

Günlerdir Türkiye’nin gündemini meşgul eden “Filozof Ramazan (Hoca)” yeniakit.com.tr canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor.

İşte Ramazan Pişkin'in açıklamalarından satırbaşları:

Bazı imamlar ve cemaatler beni şikayet etti. Ama halk şu an beni anlamaya başladı. Bana halk destek vermeye başladı. Benden özür dileyenler bile var. Benim bu işten bir menfaatim yok. Son dönemde camiye çok gitmemeye başladım. Bazı imamlar halkı bilinçlendirmiyor. Ben bu görevi üstlenmeye başladım. Halka bazı şeyler anlatılmıyor, anlatmak lazım. Ben insanlar tarihi de anlattım. Sadece dini anlatmadım.

2017 yılında 3 misaifr geldi. Bir bayana camiye yönelik tavsiyelerde bulundum. Giyinme tarzına yönelik uyarıda bulundum. Bana bağırmaya başladı. 9-10 tane polis geldi. Polisler olayı görmeden hareket ettiler. 8-9 saat nezarette kaldım. Hastaneye de yatırdılar. Maalesef bu bayanın şikayetiyle mağdur durumdayım.

Babamın okuma yazması yok. Kamuoyunda çıkan belgeler, polisler tarafından babama isteği dışında imzalatılmış. Babama, 'Çocuğunu serbest bırakmamız için kağıdı imzala' demişler.

Hiçbir cemaate mensup değilim. Ama Bir PKK ile Alparslan Kuytul'u bir tutamam. Alparslan Kuytul'u dinlerim. Sevdiğim bir şahsiyettir. FETÖ kendini kainatın imamı olarak görüyor. FETÖ ile hiçbir ilişkim yoktur. 15 Temmuz ortadadır.