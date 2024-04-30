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Avrupa Filozof değil teröristbaşı! Alman polisinden şerefsizlik
Avrupa

Filozof değil teröristbaşı! Alman polisinden şerefsizlik

Yeniakit Publisher
2024-04-30 09:15:00 -
Filozof değil teröristbaşı! Alman polisinden şerefsizlik

PKK yandaşlarına düzenledikleri yürüyüşlerde sınırsız tolerans gösteren Alman polisi, bu kez haddini aşıp teröristbaşına filozof dedi. Polise, Türklerden gereken cevap gecikmedi

Terör örgütü PKK yandaşları cumartesi günü Berlin'in Kreuzberg ilçesinde yine sokağa çıktı. Kentteki gösterileri haftalık bülten yayınlayıp duyuran Berlin Polisi, bu gösteriyi skandal ifadelerle duyurdu. Polis, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Filozof' ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyaya düşünce polise tepki yağdı. Almanyalı Türkler, "Filozof değil, eli kanlı katil, teröristbaşı" hatırlatması yaptı.

'LADİN DE Mİ FİLOZOF?'

Ülkede PKK'nın 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak tanındığını ifade eden Türkler, "Öcalan da bu örgütün elebaşı ve onbinlerce Türk'ün katili. Usame bin Ladin de mi size göre filozof? Türkiye'de Hitler 'sanatçı' olarak mı tanımlansın?" diye sordu. Ülkede PKK'lıların çok rahat polis eşliğinde sokağa çıkıp hareket ettiğini dile getiren Türkler, "Terör örgütünün iyisi olmaz" dedi.

ÖRGÜT ÇOK RAHAT HAREKET EDİYOR

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün son yayımladığı AB Terörizm Durum Raporu'na göre PKK, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da propaganda için para topluyor. Avrupa'da çok aktif olan örgüt, idari, istihdam ve finansman amaçları için Avrupa Birliği üyesi ülkeleri üs olarak kullanıyor. Kampanya adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB'de büyük miktarda fon elde eden PKK, AB ülkeleri içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla da gelir elde ediyor. PKK çocukların aklını çelip Suriye ve Irak'ta çatışmalara götürüyor. FRANKFURT

CAMİLERİMİZE SALDIRIYORLAR

ÖRGÜT yandaşları her yıl onlarca cami ve derneğimize saldırıyor, kundaklama girişimlerinde bulunuyor, sokaklarda terör estiriyor. Failler bir türlü yakalanamıyor. Yakalananlar da kısa sürede serbest kalıyor. Örgüt üyelerine olan bu yaklaşım başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk toplumunda büyük rahatsızlığa neden oluyor.


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Yorumlar

Bu örgüt almanyada

Terör örgütü diye kabul edilen pkk ve ocalanla ilgili görüş bildiren polis ve o yer polisi hakkında büyükelçilik suç duyurusunda bulunmalı disisleribakanligi Almanya'yı uyarmali

Almanya feto ve pkk

Almanya feto PKK gruplarını Türklere karşı her zaman kullanmıştır kullanmaya devam eder sonrada kullanılmış çorap gibi atar
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