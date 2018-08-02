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Filo kiralama devinin araçlarına konuldu

Kuveytli The International Investor şirketinin bünyesinde yer alan filo kiralama devlerinden Fleetcorp'un faaliyetlerini durma noktasına geldiği öğrenildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:06
Filo kiralama devinin araçlarına konuldu

Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm Anonim Şirketi 90'lı yılların ortasında Türk girişimciler tarafından Do-Car Operasyonel Taşıt Kiralama AŞ olarak kuruldu. Şirket 2007 yılında el değiştirdi. Do-Car'ı Kuveytli The International Investor şirketi aldı ve yeni yatırımlar yaptı. 

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna yükselen şirket Kuveytli sahibinin yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dar boğaza girdi. Banka borçlarını ödeyemeyen şirketin, yüzde 75 hissesi bir ay önce Kuveytli iki bankaya geçti: 

ARAÇLARA EL KONULDU

Bu yeni süreçte Türkiye'deki şirketin yaşadığı sıkıntıların aşılması için büyük bir girişimde bulunuldu ancak mali sorun çözülemedi. Şirketin Türkiye'deki alacaklı finans kurumları da yakın zaman önce harekete geçti. Şirkete yönelik yapılan hacizler sonrası Türkiye'nin çeşitli illerindeki çok sayıda araca yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

Polis ekipleri hakkında bulunan araçlara el koymaya başladı.

Fleetcorp'un yaşadığı sıkıntı, çok sayıda firmayı da sıkıntıya soktu. Fleetcorp'un 100 kadar çalışanına izin verildi ve şu an şirket merkezinde kimse bulunmuyor. 

Şirketin CEO'su Barbaros Çıtmacı'ya ise ulaşılamıyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:06
  1. araç kiralama
  2. borç
  3. haciz
  4. Fleetcorp
  5. Kuveyt
  6. Barbaros Çıtmacı

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