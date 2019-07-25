0553 313 94 23

Film senaryosu gibi asfalt malzemesi hırsızlığı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne, bir firmaya ait tanker ile gelen asfalt yapıştırıcı maddenin tamamını boşaltmayarak kantara da başka bir boş tanker çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
Film senaryosu gibi asfalt malzemesi hırsızlığı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne, bir firmaya ait tanker ile gelen asfalt yapıştırıcı maddenin tamamını boşaltmayarak kantara da başka bir boş tanker çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.


Afyonkarahisar’da özel bir firmaya ait görevlilerce yapılan hırsızlık olayı adeta film sahnelerini aratmadı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü 155 hattına gelen bir ihbara göre; asfalt yapıştırıcısı olarak Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edilmek üzere getirilen 1 tanker malzemenin firma görevlileri ve özel idare görevlilerince tankerin dolu ağırlığını tespit etmek üzere Afyonkarahisar Belediyesine ait kantarda tankerin dolu ağırlığı tespit edildi. Daha sonra dolu tankerin Özel İdare Müdürlüğünün depolarına boşaltma yaptığı esnada firma görevlilerince dolu tankerin boşaltım vanasını az açarak bir miktar asfalt yapıştırıcısı malzemeyi boşalttıkları ve tankerin tamamını boşaltılmış gibi gösterdi. Tankerin boş ağırlığının tespit edilmesi için İl Özel İdare Müdürlüğünden ayrıldılar. Kantara giderken firma görevlilerince kendilerini bekleyen aynı marka model ve renkteki boş bir tankere ait plakaları değiştirerek kendilerini boş olarak bekleyen tankere dolu aracın plakalarını taktılar. Boş olan tankeri kantara sokarak dolu tankerin tamamını boşaltmış gibi gösterdiler.


Durumun İl Özel İdaresi görevlilerince fark edilmesinin ardından emniyet ekiplerine haber edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalandı ve olayda kullanılan 2 tankere el konuldu.


Şüpheli şahıslar hakkında yapılan tahkikatın tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İİT'den Somali'deki intihar saldırısına kınama
    1. İİT'den Somali'deki intihar..
    2. Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz..
    3. DGS puanları fizyoterapi
    4. Malezya Başbakanı Mahathir'e fahri..
    5. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    6. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    7. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    8. ABD'li heyetle görüşen Akar'dan açıklama
    9. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    10. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    11. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    12. Evin kombisinden yılan çıktı
    13. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    16. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    17. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    18. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    19. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    20. DGS puanları hemşirelik
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı