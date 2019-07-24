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Film sahnesi değil gerçek bir yaşam

Aydın’ın Karpuzlu İlçesi’nde yaşayan 81 yaşındaki Ali Korkmaz, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yaşamından hiç vazgeçmedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
Film sahnesi değil gerçek bir yaşam

Aydın’ın Karpuzlu İlçesi’nde yaşayan 81 yaşındaki Ali Korkmaz, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yaşamından hiç vazgeçmedi. Yarım asır öncesinde olduğu gibi ulaşımdan yük taşımaya kadar her işini karakaçanı ile yapan Ali Korkmaz, haftalık pazarını ilçede yaşadığı köyden ilçeye eşeğiyle gelip öyle görüyor. Pazar yerinde bile eski filmlerde olduğu gibi eşeği ile dolaşıp aldığı sebze ve meyveleri heybeye dolduran Ali Dede ile yeni nesil hatıra fotoğrafı çektiriyor.


Teknolojinin yaygınlaşması ve motorlu ulaşım araçlarının çoğalmasına rağmen, yeni düzene bir türlü alışamadığını belirten 81 yaşındaki Ali Korkmaz dede, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte doğal yaşamdan hiç vazgeçmediklerini söyledi. 81 yaşında olduğunu ve bu saatten sonra yeni bir hayat düzenine de geçmek istemediğini belirten Ali Dede, eli ayağı tuttuğu sürece eşeği ile daha doğal bir hayat yaşamayı tercih ettiğini belirterek “Eskiden araziye de çarşı pazara da eşeklerle gidilirdi. Önce velesbitler yaygınlaştı, sonra motorlu bisikletler. Şimdi herkesin altında araba var. Ben düzenimi hiç bozmadım. Zamandan kaybettim ama sağlığımdan kazandım. 81 yaşındayım. Halen ulaşım ve taşıma işlerini eşeğimle yapıyorum. Alıştığım için bu hayattan vazgeçemiyorum” dedi.


“İlk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor”


Her hafta Kırsal Koğuk Mahallesi’nden Karpuzlu’da kurulan semt pazarına eşeğinin semerine arttığı heybe ile gelen 81 yaşındaki Ali Korkmaz’ı ilk defa görenler birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgede yaşayan insanlar duruma alışık olsa da yeni nesil ve ilçeye dışardan gelenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
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