Film gibi olay! Kalpazan kendini tahliye ettiren avukatı tokatladı

Kayseri'de filmlere konu olacak ilgiç bir olay yaşandı. Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Sahte para verdi

Avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

Meslek hayatında ilk kez dolandırıldığını belirten Polat, "Müvekkilimi aradığımda paranın sahte olduğunu söyledim. İbrahim Bey de 'Ağabey ben de öyle şeyler olmaz' dedi. Ben de parayı bir kaç yere baktırdım, ışığa tuttum paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Parayı da saklamayı düşünüyorum. Bir avukat olarak ilk defa dolandırıldığım için parayı bu şekilde hatıra olarak saklamak istiyorum" dedi.

Kaynak: www.gaste24.com