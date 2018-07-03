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Film gibi kaçış! Helikopter, ağır silahlar...

Fransa'da cezaevinde bulunan bir mahkum, cezaevinin avlusuna indirdiği helikopterle firar etti.

03 Temmuz 2018 Salı 11:29
Film gibi kaçış! Helikopter, ağır silahlar...

Pazar günü Fransa'da bir mahkum, silahlı 3 kişinin Paris'in güneyindeki Reau Cezaevi'nin avlusuna indirdiği helikopterle firar etti.

Bir helikopter şirketinden gasp ettikleri helikopteri cezaevi avlusuna  indiren ağır silahlı 3 kişi, önce sis bombası attı, sonra da demir kesici  aletle kestikleri kapıdan 25 yıl hapse mahkum edilen 46 yaşındaki Redoine Faid'i çıkarmayı başardı.

Sadece birkaç dakika süren eylemin ardından cezaevinden ayrılan helikopter Paris'in kuzeyine doğru yöneldi. Helikopter,  yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından Charles-de-Gaulle Havalimanı  yakınlarında yanmış halde bulundu.

Silahlı kişiler helikopterin kaçırdıkları pilotunu serbest bıraktı  ve siyah bir otomobille A1 otoyoluna yöneldi. Faid ve silahlı  arkadaşları Aulnay-sous-Bois banliyösünde araç değiştirerek izlerini kaybettirdi.

Olayın görüntüleri yeni yayımlandı. Bütün dünya ünlü soyguncu Redoine Faid’in film gibi kaçışının görüntülerini konuşuyor.

Çok sayıda suça karışan, son olarak 2010'da bir banka aracına  düzenlenen soygun sırasında 26 yaşındaki bir polis memurunu öldürmekten 25 yıl  hapse mahkum edilen Faid, hayatını ve karıştığı soygunları anlattığı bir de kitap  yazmıştı. Faid, 13 Nisan 2013'te cezasını çektiği Lille-Sequedin cezaevinden  firar etmiş, 29 Mayıs'ta bir otelde yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:29
  1. cezaevi firar
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