Film gibi kaçış! Helikopter, ağır silahlar...

Pazar günü Fransa'da bir mahkum, silahlı 3 kişinin Paris'in güneyindeki Reau Cezaevi'nin avlusuna indirdiği helikopterle firar etti.

Bir helikopter şirketinden gasp ettikleri helikopteri cezaevi avlusuna indiren ağır silahlı 3 kişi, önce sis bombası attı, sonra da demir kesici aletle kestikleri kapıdan 25 yıl hapse mahkum edilen 46 yaşındaki Redoine Faid'i çıkarmayı başardı.

Sadece birkaç dakika süren eylemin ardından cezaevinden ayrılan helikopter Paris'in kuzeyine doğru yöneldi. Helikopter, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından Charles-de-Gaulle Havalimanı yakınlarında yanmış halde bulundu.

Silahlı kişiler helikopterin kaçırdıkları pilotunu serbest bıraktı ve siyah bir otomobille A1 otoyoluna yöneldi. Faid ve silahlı arkadaşları Aulnay-sous-Bois banliyösünde araç değiştirerek izlerini kaybettirdi.

Olayın görüntüleri yeni yayımlandı. Bütün dünya ünlü soyguncu Redoine Faid’in film gibi kaçışının görüntülerini konuşuyor.

Çok sayıda suça karışan, son olarak 2010'da bir banka aracına düzenlenen soygun sırasında 26 yaşındaki bir polis memurunu öldürmekten 25 yıl hapse mahkum edilen Faid, hayatını ve karıştığı soygunları anlattığı bir de kitap yazmıştı. Faid, 13 Nisan 2013'te cezasını çektiği Lille-Sequedin cezaevinden firar etmiş, 29 Mayıs'ta bir otelde yakalanmıştı.