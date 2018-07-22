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Film değil gerçek: Uçurulabilen kıyafeti satışa sundu!

Londra'da yaşayan Richard Browning 'Iron Man' filminden esinlenerek uçabilen bir kıyafet yaptı. Tasarım harikası kıyafet 443 bin liraya satışa sunuldu.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:04
Film değil gerçek: Uçurulabilen kıyafeti satışa sundu!

'Iron Man' filmi serisinden etkilenen İngiliz girişimci Richard Browning, hayallerini süsleyen kıyafete uzun uğraşlar sonucu sahip oldu.

15 AY BOYUNCA ÇALIŞTI

Browning havacılık sektöründe çalışan babasından ilham alarak 2017 yılında uçmak istediği kanısına vardı. Bunun için küçük bir ekiple bir araya gelen mucit, 15 ay boyunca çalıştı.

KABLOSUZ İNTERNETİ BİLE VAR

İlk birkaç denemede başarısız olan adam, sonunda amacına ulaştı. El ve ayaklara monte edilen küçük jet motorları sayesinde uçmak kolaylaştı. Ayrıca kıyafetin içinde kablosuz internet bağlantısı da var. Bunun yanı sıra hava yastığı sistemi ve yakıt dedöktörleri de özel olarak yerleştirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:04
  1. İngiltere
  2. Uçurulabilen Kıyafet
  3. teknoloji
  4. icat

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