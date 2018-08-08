0553 313 94 23

Film değil gerçek! İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı

İspanya'ya ait bir savaş uçağı Estonya'da gerçekleştirilen NATO eğitim tatbikatı sırasında yanlışlıkla füze fırlattı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
Film değil gerçek! İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı

Estonya'da gerçekleştirdiği NATO eğitim tatbikatı sırasında bir İspanyol savaş uçağı yanlışlıkla füze fırlattı. 

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Baltık Hava Devriyesi Misyonu çerçevesinde görevli AMRAAM tipi İspanyol savaş uçağının güney Estonya'da dün öğle saatlerinde yanlışlıkla füze fırlattığı kaydedildi. 

Füzenin yaklaşık 10 kilogram patlayıcı taşıdığı, Estonya güvenlik güçlerinin füzenin kalıntılarını aramaya devam ettiği belirtildi.

Estonya Başbakanı Juri Ratas, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak kaza sonucu yaralı ya da ölü olmadığını, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. 

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanlığı da kazanın nedeni araştırmak için soruşturma başlattığını duyurdu. 

Tatbikata iki İspanyol ve iki Fransız savaş uçağının katıldığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
  1. NATO
  2. İspanya
  3. Estonya
  4. Estonya Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    1. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    2. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    3. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    4. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    5. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    6. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    7. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    8. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    9. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    10. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    11. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    12. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    13. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    14. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    15. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    16. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    17. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    18. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    19. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    20. Film değil gerçek! Savaş uçağı..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde