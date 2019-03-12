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Film arası sürpriz evlenme teklifi

Karabük'te arkadaşlarıyla açık havada film izleyen genç, daha önce hazırladığı video ile kız arkadaşına, sürpriz evlenme teklifinde bulundu

12 Mart 2019 Salı 15:59
Film arası sürpriz evlenme teklifi

KARABÜK (AA) - Karabük'te arkadaşlarıyla açık havada film izleyen postacı İbrahim Yücel, daha önce hazırladığı video ile kız arkadaşı Merve Özkan'a, sürpriz evlenme teklifi yaptı.

SafranKamp Doğa Sporları Derneği'nin başkanlığını da yapan Yücel, yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe'de film organizasyonu düzenledi.

Kendisine hazırlanan sürprizden habersiz olan Özkan ve yaklaşık 150 arkadaşı, dağa çıkarak projeksiyondan film izlemeye başladı.

Aniden film kesilerek İbrahim Yücel'in daha önceden çektiği video gösterilmeye başladı. Yücel, videoda nasıl tanıştıklarını anlattıktan sonra Merve Özkan'ın diğer arkadaşlarının yanından ayrılarak en öne çıkmasını rica etti. Bu sırada video kapandı ve İbrahim Yücel de öne çıkıp Özkan'ın önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Arkadaşlarının alkışları ve konfetiler altında teklifi kabul eden Özkan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Çift daha sonra kamp ateşi etrafında ve çalınan müzik eşliğinde dans etti.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:59
  1. İbrahim Yücel
  2. Karabük
  3. Merve Özkan
  4. sürpriz evlenme teklifi

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