Boş zamanların değerlendirilmesinde kitaplar kadar filmlerde sık sık tercih edilir. Yeni çıkan filmler elbette ki sinema salonlarında vizyon tarihlerinde izlenebilmekte. Bunun dışında televizyon kanalları da pek çok filmi yayın akışlarına uygun gün ve saatlerde yayınlıyor. Bazı platformlarda ise yerli ve yabancı film kanalları bulunuyor. Televizyonlardan film kanallarına erişebilmek içinse aylık ödeme yapılıyor. Ayrıca vizyon filmleri ise Digiturk gibi platformlarda belli bir ücretle yayınlanabiliyor. Ancak evde sinema konforunda ücretsiz film izlemek isteyenler bunun mümkün olup olmadığını, internette ücretsiz film izlemenin yollarını araştırıyor. Hangi siteden ücretsiz yabancı film izlenir?

İlk film ne zaman yayınlandı?

Film tutkunları ilk öykülü filmin bir bilim kurgu olduğunu biliyor mu? Bilim kurgu edebiyatının atalarından sayılan Jules Verne, Aya Yolculuk kitabını 1865 yılında kaleme aldı. Bu eser halen çok okunan kitaplar arasında yer alıyor. Jules Verne’nin bahsettiğimiz Aya Yolculuk kitabı 1902 yılında ilk öykülü film olarak Georges Méliès tarafından çekildi.

En iyi filmler hangileri?

Film izlemek için internetin başına geçenler “Acaba ne izlesem?” sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişi internette en iyi filmler, mutlaka izlenmesi gereken filmler, şimdiye kadar çekilen en iyi filmler, IMDb en iyi filmler konularını araştırıyor. Yakın zamanda çekilmemiş ama birer klasik haline gelen filmleri izlemek istiyorsanız; IMDb’den en iyi puanları almış bu filmleri tercih edebilirsiniz:

Esaretin Bedeli,

Baba,

Piyanist,

Yeşil Yol,

Ahmak,

Akıl Oyunları,

Gladyatör,

Dövüş Kulübü,

Cesur Yürek,

Leon,

Testere,

Makinist,

Ejderha Dövmeli Kız,

Altıncı His,

Zindan Adası.

IMDb nedir?

Filmler hakkında araştırma yapanların karşısına sıklıkla 'IMDb' ifadesi çıkıyordur. Pek çok kişi bu sebeple IMDb'nin anlamını, IMDb'nin ne olduğunu araştırıyor. Tam ismi Internet Movie Database olan site dizi, film, tv programları ve oyunlarla ilgili içerik bilgilerini paylaşan bir veri tabanıdır. Milyonlarca kayıtlı üyesi bulunan IMDb’nin filmler için verdiği puanlar bu sebep filmseverler tarafından yakından takip edilir.

Türkçe dublajlı filmler

Yabancı film izlemek isteyen pek çok kişi altyazılı filmlerdense dublajlı eserleri izlemek istiyor. Bu sebeple milyonlarca kişi internette “Türkçe dublajlı filmler” konusunu araştırıyor. İnternet üzerinden ücretli ve ücretsiz pek çok film sitesi bulunuyor. Söz konusu siteler üzerinden Türkçe dublajlı onlarca filme ulaşmanız mümkün.

En iyi Türk filmleri

Yabancı değil yerli filmleri izlemek isteyenler ise internetteki yüzlerce alternatif arasından en iyi filmi seçmek istiyor. Bu sebeple pek çok kişi “En iyi Türk filmleri hangileri” konusunu araştırıyor. IMDb’ye göre en iyi 15 Türk filmi listesi şöyle:

Dağ 2,

Hababam Sınıfı ,

Babam ve Oğlum,

Eşkıya,

Tosun Paşa,

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı,

Süt Kardeşler,

Hababam Sınıfı Uyanıyor,

Şaban Oğlu Şaban,

Ayla,

G.O.R.A,

Hababam Sınıfı Tatilde

Kış Uykusu,

Kibar Feyzo,

Neşeli Günler.

Ücretsiz film izle

İnternet üzerinden ücretli ve ücretsiz film yayınlayan siteler, platformlar mevcut. Ücretsiz film yayınlayan siteleri tercih ederken son derece titiz davranmanızda fayda var. Çünkü söz konusu bazı sitelerde zararlı içerikler karşınıza çıkabilir. Bu sebeple güvenilirliğine inandığınız siteleri tercih etmeniz doğru olacaktır.