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Kadın - Aile Filizlenen sarımsak faydalı mıdır?
Kadın - Aile

Filizlenen sarımsak faydalı mıdır?

Filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:28:00 - 2021-12-11 12:53:01
Filizlenen sarımsak faydalı mıdır?

Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları çöpe atmayın. Çünkü filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı.

Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Fakat filizlenen sarımsağın aslında sağlığa birçok faydası varmış.Yapılan araştırma sonunçlarına şaşıracaksınız.  Güney Kore’de yapılan son araştırmada filizlenen sarımsakların, filizlenmeyenlere oranla çok daha fazla antioksidan barındırdığı görüldü. Diğer bir araştırma ise; Journal of Agricultural and Food Chemistry'nin 2014 yılında yayımladığı bir makalede en fazla beş gün içinde filizlenen sarımsaklarda aşırı derecede antioksidan yer aldığı yazıldı.

Filizlenen sarımsağın sağlığa faydaları

Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir.

Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtildi

Filizlenmiş sarımsak damarlarda tıkanıklığı önlüyor ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor.

Uzmanlar, sarımsağın, salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli faktör olduğunu belirtti.

 

 

 

 

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