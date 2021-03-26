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Biyografi Filiz Kılıç kimdir, nerelidir? MHP Başkanlık Divanı üyesi Filiz Kılıç
Biyografi

Filiz Kılıç kimdir, nerelidir? MHP Başkanlık Divanı üyesi Filiz Kılıç

MHP kurultayı sonrası ilk kez toplanan MYK'da 15 kişilik MHP Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. MHP Başkanlık Divanı üyeleri arasında Filiz Kılıç da yer almasıyla birlikte Filiz Kılıç’ın kim olduğu, nereli oldu ve hangi görevlerde bulunduğu merak edilmeye başlandı. Peki Filiz Kılıç kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:07:00 - 2021-03-26 18:08:01
Filiz Kılıç kimdir, nerelidir? MHP Başkanlık Divanı üyesi Filiz Kılıç

Filiz Kılıç kimdir? Prof. Dr. Filiz Kılıç, 1964 yılında Avanos'ta dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı.

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu.

2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya görevini teslim etti. Filiz Kılıç, evli ve iki çocuk annesidir. Filiz Kılıç, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nevşehir tarihinin ilk kadın belediye başkan adayı olmuştu.

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