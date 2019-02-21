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Filistinlilerin Mescid-i Aksa nöbeti devam ediyor

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesinin ardından Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tutmaya devam etti

21 Şubat 2019 Perşembe 17:24
Filistinlilerin Mescid-i Aksa nöbeti devam ediyor

KUDÜS (AA) – Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, sabah namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi.

Rahmet Kapısı'nın önünde toplanan çok sayıda Filistinli, sabah, öğle ve ikindi namazlarını burada eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti.

İsrail polisinin yoğun şekilde toplandığı alanda, herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor.

İsrail polisi, önceki gün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:24
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Mescid-i Aksa

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