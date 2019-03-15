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"Filistinlilerin kanının seçim malzemesi olmasına izin vermeyeceğiz"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum:"Filistinlilerin kanının kesinlikle İsrail'deki seçimler için malzeme olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

15 Mart 2019 Cuma 16:15
"Filistinlilerin kanının seçim malzemesi olmasına izin vermeyeceğiz"

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde askeri operasyonları tırmandırarak bölgede yeni krizler yaratmaya ve kartları yeniden karmaya çalıştığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in İsrail iç siyasetinde bir oy toplama alanı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonları tırmandırarak İsrail'in kartları yeniden karmaya ve yeni krizler yaratmaya çalıştığını vurgulayan Berhum, "Filistinlilerin kanının kesinlikle İsrail'deki seçimler için malzeme olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki sivil halka ve direniş güçlerine düzenlediği askeri operasyonları tırmandırmasının "işgal güçlerinin dosyasına eklenecek yeni suçlar" olduğunu kaydeden Berhum, bundan sonra olacaklardan ve doğacak sonuçlardan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Berhum ayrıca "bu suçlu oluşumla mücadele yolunu iyi bildiklerini" dile getirdi.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.

Yerel basın söz konusu roketlerden birinin İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiğini, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş araziye düştüğünü yazmıştı.

İsrail Radyosu'na konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, Gazze'den atılan roketlerden Hamas'ı, İsrail basını ise İslami Cihad'ı sorumlu tutmuş, söz konusu iki Filistinli grup ise yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de bu sabah bir yazılı açıklama yaparak İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'deki 100 ayrı hedefi vurduğunu belirtmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:15
  1. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas
  2. Gazze
  3. İsrail

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