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Filistinlilerden Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

17 Mart 2019 Pazar 23:02
Filistinlilerden Yeni Zelanda’daki terör saldırısına tepki

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısı, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin çağrısı üzerine, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı önünde toplanan onlarca Filistinli, Yeni Zelanda’daki camilere yönelik hain saldırıya tepki gösterdi.

Terörist saldırıyı kınayan Filistinliler, camilerin ve Müslümanların korunması çağrısını içeren dövizler taşıdı.

Beytullahim Müftüsü Şeyh Abdülmecid El-Amarne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının tüm unsurlarıyla Yeni Zelanda’daki terörist saldırıyı kınadığını belirtti.

Şeyh Amarne, uluslararası camiaya, bir daha benzeri hain saldırıların gerçekleşmemesi için önlem alınması ve saldırının sorumlusu katillerin cezalandırılması çağrısı yaptı.

Filistin yönetimi, Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında 4 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6’sının yaralandığını, 2'sinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:02
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria
  4. Yeni Zelanda

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