Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesinin ardından Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

KUDÜS (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti. İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, yatsı namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi. Rahmet Kapısı yakınında toplanan çok sayıda Filistinli, burada yatsı namazını eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti. Nöbet tutan Filistinli grup ilerleyen saatlerde Mescid-i Aksa'dan ayrıldı. Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor. İsrail polisi, dün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı. Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.









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