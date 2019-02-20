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Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesinin ardından Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:56
Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti

KUDÜS (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, yatsı namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi.

Rahmet Kapısı yakınında toplanan çok sayıda Filistinli, burada yatsı namazını eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti.

Nöbet tutan Filistinli grup ilerleyen saatlerde Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor.

İsrail polisi, dün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 23:56
  1. Doğu Kudüs
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa

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