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Filistinlilerden İsrail'in yıkım tehdidine karşı kampanya

13 Aralık 2018 Perşembe 13:41
Filistinlilerden İsrail'in yıkım tehdidine karşı kampanya

RAMALLAH (AA) – Filistinli aktivistler, İsrail tarafından evinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya kalan Filistinli aileyi koruma kampanyası başlattı.

Filistinli aktivistler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yıkım kararına karşı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesi ve evini korumak için seferber oldu.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Halk Direniş Platformu Koordinatörü Salah el-Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evin önünde çadır kurduk ve evin korunması için bir halk kampanyası başlattık. İsrail, yıkım kararını kaldırıncaya kadar da buradaki nöbetimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Havaca, aralarında yabancı aktivistlerin de olduğu onlarca Filistinlinin gece gündüz evin önünde nöbet tuttuğuna dikkati çekerek, "Bu işgal devletine bir mesajdır. Kentlerimizin ihlal edilmesine, evlerin yıkılmasına ve toplu cezalandırma siyasetine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.

İki katlı evde Ebu Hamid'in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid'in 5 oğlu ise İsrail'deki cezaevlerinde hapis yatıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:41
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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