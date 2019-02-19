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Filistinlilerden İsrail'in "ödenekte kesinti" kararına tepki

19 Şubat 2019 Salı 15:23
Filistinlilerden İsrail'in "ödenekte kesinti" kararına tepki

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesme kararını protesto için gösteri düzenlendi.

El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç binası önünde bir araya gelen eylemciler, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi ve İsrail'in uygulamalarının uluslararası mahkemelere taşınması taleplerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in Filistinlilere ait vergi konusunda yaptığı "korsanlığa" resmi, diplomatik ve halk düzeyinde karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

Faris, "Filistin hükümetinden kesinti yapılmış ödenekleri almamasını istiyoruz. Filistin halkını da karara tepki için sokaklara çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

İsrail güvenlik kabinesi, önceki gün, Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:23
  1. Batı Şeria
  2. Gösteri

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