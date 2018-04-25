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Filistinlilerden gerçek mermiyi engelleme başvurusu

Katil İsrail'in Gazze sınırındaki gösterilerde kullandığı gerçek mermilerin engellenmesi için Filistinli STK'lar İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
Filistinlilerden gerçek mermiyi engelleme başvurusu

Filistinli bazı insan hakları kuruluşlarıİsrail'in, Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere gerçek mermi kullanmasını engellemesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

El-Mizan isimli insan hakları kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, El-Mizan ve bir diğer insan hakları kuruluşu olan Adalet, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanan İsrail güçlerinin engellenmesi talebiyle dilekçeyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENİYOR

Dilekçede, İsrail ordusunun, Gazze sınırında düzenlenen yürüyüşlere katılan göstericileri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtildi.

ACİL BİR KARAR ALINMALI

Göstericilerin, silahsız ve savunmasız olduğuna işaret edilen ve gösterilerde yaralanan Filistinlilerin tanıklıklarına yer verilen dilekçede, gerçek mermi kullanılmasının önüne geçen acil bir karar alınması çağrısı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
  1. Gazze
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