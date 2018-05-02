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Filistinlilerden ABD'ye Gazze çağrısı

Gazze'deki Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Charles Schumer'eGazze'yi ziyarette bulunması ve Filistinlilerin yaşadıkları olumsuzlukları görmesi için çağrıda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:30
Filistinlilerden ABD'ye Gazze çağrısı

UİK'in Gazze'deki Enformasyon Bakanlığında yaptığı basın toplantısında, Filistinli hukukçu Ahmed Tutah, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü insani durumu yerinde görmesi amacıyla Gazze'yi ziyaret etmesi için Schumer'e gönderilen mektubu okudu.

Schumer'e gönderilen mektupta, "Siz, Demokrat Parti'de kültürlü ve insani bir lider olarak biliniyorsunuz. Gazze halkıyla birçok konuda ortak yönleriniz var. Sizin sosyal ve ekonomik olarak mütevazı bir geçmişiniz var ve biz de öyleyiz." ifadelerine yer verildi.

''GAZZELİLER DÜNYAYI GÖRMEK İSTİYOR''

Gazze halkının yüzde 70'inin mülteci, yüzde 45'inden fazlasının işsiz ve yüzde 80'inden fazlasının da gıda güvenliği sıkıntısı çektiği belirtilen mektupta, Gazzelilerin dar bir alanda abluka altında yaşadıkları ve sadece dünyayı görmeyi arzuladıkları dile getirildi.

Mektupta, Schumer'e, Filistinlilerin yaşadığı kötü insani şartları yerinde görmesi için Gazze'yi ziyaret etmesi çağrısı yapıldı.

''İSRAİL MEDYASI ABD'DE ALDATICI BİR TABLO ÇİZİYOR''

UİK Başkanı Basim Naim de basın toplantısındaki konuşmasında, Gazze'yi ziyaret çağrısının, gerçekleri çarpıtarak ABD'deki karar mekanizmalarını aldatıcı bir tablo çizen İsrail medyasıyla mücadele kapsamında yapıldığını söyledi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, daha önce yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Hamas'ı seçmekten vazgeçmeleri için Gazze'de "ekonomik olarak boğulmaları" çağrısında bulunmuştu.

HALKIN YARISINDAN FAZLASI YOKSUL

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:30
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. ABD
  4. Charles Schumer
  5. Uluslararası İlişkiler Konseyi

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