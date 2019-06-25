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Filistinliler Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için yürüdü

Yüzlerce Filistinli, Bahreyn’deki Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için Beytüllahim’den Kudüs’e doğru yürüdü.

25 Haziran 2019 Salı 17:09
Filistinliler Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için yürüdü

Yüzlerce Filistinli, Bahreyn’deki Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kınamak için Beytüllahim’den Kudüs’e doğru yürüdü.


Yüzlerce Filistinli, Beytüllahim’i Kudüs’ten ayıran İsrail işgal kuvvetleri kontrol noktasına yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar Bahreyn’de bugün başlayan ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmelerini kabul etmediklerini deklare ederek, Filistin ve geri dönüş hakkı için ilahiler okudu. Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler Trump’a benzeyen bebeği ve Filistin dışında yaşayan Filistinli iş adamlarının fotoğraflarını yakarak onların İsrail’e hizmet ettiğini söyledi.


Yürüyüşe katılan Ahmad Hassan, "Bahreyn’deki toplantıyı kınamak için buradayım. Filistin meselesi bu toplantıda iktisadi bir mesele olarak sunuluyor. Halbuki Filistin sorunu politik bir sorundur. Onlar Filistin halkını mülk olarak görüyorlar. Şehitler Filistin halkının topraklarına geri dönmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için kanlarını döktü. Onların ne için öldüklerini unutmadık. Filistin’in kurtulduğu güne kadar istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.


Siyasi eylemci İbrahim Müslüman ise "Bahreyn’de toplananlar ihanet toplantısına katıldılar. Bunlar Filistin halkını temsil etmiyor. Milyarlarla bizi satın alabileceklerini düşünüyorlar. Bu mesele ekonomik değil siyasi bir meseledir. Biz davamızı para ile satmayız. Filistin’in bağımsızlığı bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.


Kurtulmuş Mahkumlar Derneği Başkanı Mohamed Hamida da "Bugün şehitlerimizin günü. Bütün insanlar burada Bahreyn’deki toplantıyı kınamak için toplandı. Bu toplantıda alınacak kararları reddediyoruz bunu bütün dünyaya ilan etmek için burada toplandık. Filistin hakkında bütün kararları Filistinliler verir" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:09
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