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Filistinliler vakit namazını Aksa'nın kapısında kıldı

12 Mart 2019 Salı 17:18
Filistinliler vakit namazını Aksa'nın kapısında kıldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmasının ardından onlarca Filistinli, ikindi namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı.

Namaz öncesi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun önlem aldı.

Aslanlı Kapı'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri kontrolden geçiren İsrail polisi, ardından Eski Şehir'e girişlerine izin verdi.

Aslanlı Kapı'da toplanan kadın-erkek onlarca Filistinli, Mescid-i Aksa'nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da'na imamlığında ikindi namazını eda etti.

Namazın ardından AA muhabirine konuşan Şeyh Da'na, İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nın açılmasının ardından bu yana Filistinlileri provoke ettiğini söyledi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da kendi hazırladığı "oyunla" Filistinlilere saldırdığını belirten Şeyh Da'na, polis karakolunun ateşe verilmesinin düzmece olduğunu vurguladı.

Şeyh Da'na, aşırı sağcı İsrail hükümetinin Rahmet Kapısı ve Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, polisin de bu planları uygulamaya çalıştığını ifade etti.

İsrail polisi namazın ardından Filistinlilerin beklemelerine izin vermedi ve Aslanlı Kapı'yı boşalttı.

- İsrail polisinin saldırısında en az 10 kişi yaralandı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Dibs, İsrail polisinin Harem-i Şerif'i tamamen boşalttığını, 5 Filistinliyi de gözaltına aldığını belirtti.

İsrail polisi ayrıca, Aslanlı Kapı'ya getirilen bir cenazenin içeri alınmasına izin vermedi. Buna tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, Filistinli bir genci darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail polisi kısa süre önce Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmış, ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı.

İsrail polis helikopteri, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi üzerinde tur atarken, Harem-i Şerif çevresindeki gerginlik de devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:18
  1. Filistinli
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa

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