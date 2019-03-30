Filistinliler Toprak Günü'nün 43. yılında meydanlara çıktı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 43'üncü yılında meydanlara çıktı.



Filistinli gruplar ve sivil toplum kuruluşlarınca Toprak Günü dolayısıyla Filistinlilere Batı Şeria'nın tüm kentlerinde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı. Ramallah kenti yakınlarındaki Beyt-İl askeri kontrol noktasında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail'in işgal politikalarını protesto etti.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de bir araya gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bazı Filistinliler hastaneye kaldırıldı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.



Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail işgalini protesto etti.



İsrail'in Yahudileştirme politikasına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aileyle dayanışma amacıyla toplanan Filistinliler, İsrail'e tepki gösterdi. Halk, uluslararası camiaya da Filistinlilere sahip çıkma çağrısı yaptı.



- Toprak Günü



İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.



İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.