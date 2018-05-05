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Filistinliler Ramazan hazırlığına başladı

Bugün İsrail’in içinden her yaştan yüzlerce Filistinli Kudüs’te buluşarak, Eski Kudüs’ün bitişiğinde bulunan tarihi Baburrahman Müslüman mezarlığında temizlik yaptı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:08
Filistinliler Ramazan hazırlığına başladı

İşgalci İsrail Baburrahman mezarlığının bir kısmını boşaltıp park yapma planıyla mezarları açıp kemikleri çıkarma teşebbüsü üzerine Filistinliler mezarlığı temizleme kampanyası başlattı.


İsrailli yetkililerin tarihi mezarlığın bir kısmını parka çevirme teşebbüsü üzerine yakınlarının mezarlarının burada bulunduğu Silvan sakinleri olaya karşı tepki göstermiş ve İsrail polisi ve Silvan gençleri arasında son günlerde bazı çatışmalar yaşanmıştı.

MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILMAK İÇİN TOPLANIYORLAR

Ramazann ayının başlamasından önce Mescid-i Aksa’da çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Ramazan ayında namazlarını burada kılmak isteyen binlerce Müslüman Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için toplanıyor. Camiye sığmayan Müslümanlar namazlarını avluda kılıyor.
Mescid-i Aksa’nın bahçesine, namaz kılanları güneşten korumak için Filistinliler mescidin bahçesine çadırlar ve gölgelikler kuruyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:08
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