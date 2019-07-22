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Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı gazeteci, Filistinliler tarafından Mescid-i Aksa'dan kovuldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:47
Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Aksa'dan kovdu

KUDÜS (AA) – İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı bir gazetecinin Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'ten kovulduğunu belirtti.

Suudi gazetecinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileriyle de görüşmek istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini vurgulayan Dibs, söz konusu gazetecinin namaz kıldıktan sonra Harem-i Şerif'ten apar topar ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

- "İsrail'in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor"

Öte yandan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunun altını çizdi. Selheb, şunları kaydetti.

"İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. İslam dünyasının farklı ülkelerinden gazetecileri davet ediyor. Ancak şunu bilmeliler ki Kudüs Filistin’in başkentidir ve Mescid-i Aksa da sadece Müslümanlarındır. İsrail'in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistanlı gazeteci Zeyd'in Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu görülüyor.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan "normalleşme" süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, gazetecilerin İsrail Meclisi ile Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesi ve Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaret edeceği aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:47
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. Suudi Arabistan

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