Filistinliler İsrail işgalinin kötü etkilerine "gülerek" karşı koyuyor

EL HALİL (AA) - KAYS EBU SEMRA - Filistin'de İsrail işgalinin neden olduğu ekonomik ve sosyal baskılar altında yaşayan halkı rahatlatmak için "Filistin gülüşü" adı altında ilk gülme yogası kulübü açıldı.

El Halil'deki Filistin Teknik Üniversitesi'nin işbirliğiyle geçen yıl eylül ayında kulübü kuran Filistinli Menal Dendis (35), 10 öğrencisine bu alanda eğitim veriyor.

Aynı zamanda merkezi Hindistan'daki Uluslararası Gülme Kulübü tarafından Orta Doğu temsilcisi seçilen Dendis, gülme yogasını ve bu alandaki çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Eğitim verdiği kişilere önce nefes egzersizleri yaptırdığını daha sonra bu kişilerin bol oksijenin de etkisiyle bir sebep olmaksızın gülmeye başladıklarını söyleyen Dendis, araştırmaların, "insan vücudunun gerçek ve sahte gülüşü ayırt edemediği" yönünde olduğunu belirtti.

Dendis, "Bu yoga, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Depresyon ve hastalıklara karşı sağlam bir bünye oluşturuyor. Endorfin salgısını artırıyor. Bunun da mutluluk, rahatlık ve iyileşme gibi etkileri oluyor." ifadelerini kullandı.

Gülme yogasının halkın, kadın, çocuk, yaşlı, öğretmen, öğrenci, memur, engelli tüm kesimlerine hitap ettiğini aktaran Dendis, "Filistin halkı zor şartlar altında yaşıyor. Bunun asıl müsebbibi İsrail işgalidir. Gülme yogası ciddi bir ihtiyaç." dedi.

- Yoga ile hastaların iyileşmesine yardımcı oluyor

Gülme yogası ile hasta insanların iyileştiğini ve kendilerine güvenlerinin arttığını kaydeden Dendis, psikolojik nedenlerden dolayı geçici körlük yaşayan bir kişinin, gülme yogası ile bu durumdan kurtulduğunu ileri sürdü.

Dendis bu kapsamda doktorlarla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

İnternet üzerinden de eğitim verdiğini söyleyen Dendis, bu alanda kitap çalışmalarının da olduğunu kaydetti.

- "Kendimi tüm zorluklara karşı meydan okuyabilecek güçte hissediyorum"

Eğitime katılan Asuman İdris (27) de gülme yogası tecrübesinin kendisi üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Ailesiyle El Halil kentinin eski şehir bölgesinde oturduklarını ve İsrail askerleri tarafından daha önce gözaltına alındığını söyleyen İdris, "Çok ağlıyordum. İsrail işgali sebebiyle psikolojik bir baskı hissediyordum. Ekonomik baskı da var tabi. Ama bu eğitime başladıktan sonra iyimser ve pozitif bir insan oldum. Şimdi kendimi tüm zorluklara karşı meydan okuyabilecek güçte hissediyorum. Öğrendiklerimi ailemle de paylaşıyorum. Hayatım değişti diyebilirim." diye konuştu.

Beytullahim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu İsra Şevke ise insanlara faydalı olmak ve olumsuz enerjilerini gidermek için öğrendiklerini öğretmek istediğini dile getirdi.

Filistin'de ilk gülme yogası kulübünü kuran Menal Dendis, insan kaynakları yönetiminde doktorası bulunuyor. Dendis ayrıca gülme yogası alanında Hindistan'da eğitim gördü.

