Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filistinliler için BM'den açıklama: Endişeliyiz

"Uluslararası Suriye Konferansı" öncesi öncesi açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Filistinliler için endişe duyduklarını ifade etti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:47
Filistinliler için BM'den açıklama: Endişeliyiz

Pierre Krahenbühl, Brüksel'de 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Suriye Konferansı" öncesinde, Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarında yer alan ve Esed rejiminin kuşatması altında bulunan Yermük kampına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yermük kampında savaştan önce 160 bin Filistinli sığınmacının bulunduğunu aktaran Krahenbühl, kampta sadece 6 bin Filistinli sığınmacının kaldığını belirtti.

Kamp çevresinde özellikle son bir haftadır şiddet ve çatışmaların arttığına işaret eden Krahenbühl, 5 bine yakın sığınmacının yerinden edildiğini ve iki Filistinli sığınmacının hayatını kaybettiğini vurguladı.

"FİLİSTİNLİLERİN DURUMUNDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Krahenbühl, "UNRWA, Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." diye konuştu.

Çatışmaya dahil olan tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Krahenbühl, sivillerin tahliye edilmesi ve tıbbi yardımın ulaştırılması için bölgedeki tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Krahenbühl, Yermük kampında insani durumun giderek kötüleştiğini, gıda ve ilaç tedarikinin hızla azaldığını, UNRWA'nın duruma müdahale etmek için beklediğini kaydetti.

UNRWA'nın, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan 418 bin Filistinli sığınmacının gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ABD'nin kararını eleştiren Krahenbühl, "Temel donörlerden biri olan ABD'nin 2018 yılında UNRWA'ya yönelik 300 milyon dolarlık fonlarını kesme kararı alması, bizim hayat kurtarıcı çalışmalarımızı tehdit etmiştir." dedi.

Öte yandan Krahenbühl, UNRWA'nın yaptığı acil donör çağrısı sonucu Roma'da düzenlenen konferansta aralarında Türkiye, Kanada, Norveç ve Hindistan'ın bulunduğu bazı ülkelerin 150 milyon dolarlık yeni yardım taahhüdü yapmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:47
  1. Birleşmiş Milletler
  2. UNRWA
  3. Pierre Krahenbühl
  4. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    1. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV..
    2. İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını..
    3. İştah kontrolü neden önemlidir?
    4. CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül..
    5. Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
    6. Filistinliler için BM'den açıklama:..
    7. Birleşik Arap Emirlikleri askeri..
    8. İYİ Parti'den ortak aday açıklaması:..
    9. Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı kararı
    10. Çocuklar neden tırnak yer?
    11. Rusya Ermenistan'a müdahele edecek mi?
    12. Dikkat Bakanlık uyardı! Ölümcül..
    13. Çocuğunuz teknoloji bağımlısıysa...
    14. Güney Kıbrıs'a yerleşen Rusların..
    15. G7 toplantısında Rusya'ya karşı ortak..
    16. İşgalci İsrail Suriye'yi vurdu
    17. İran'dan Avrupalı liderlere 'nükleer..
    18. Klopp'un korkulu rüyası "Cengiz Ünder"
    19. Anayasa Komisyonu'nun uyum çalışması..
    20. Malatya'da ayağını çapa makinesine..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak