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"Filistinliler dilenci değildir"

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hedmi:- "Bahreyn Çalıştayı ölü doğdu. Yani biz dediğimiz için öyle değil, bakın asıl oyuncular olan Filistinliler yok bu çalıştayda. Gerçek Filistinli iş adamları da yok burada. Dolayısıyla hazır bulunmayan bir taraf için plan yapılması mantıklı mı?"- "Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler, dilenci de değildir. Kudüs de dahil olmak üzere Filistin davası bir halkın kendi toprakları üzerinde onurlu bir yaşam ve bağımsızlık davasıdır"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:03
"Filistinliler dilenci değildir"

KUDÜS (AA) – Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fâdi El-Hedmi, Filistinli taraflara rağmen ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin "Filistinliler dilenci değildir." dedi.

Kudüs İşleri Bakanı Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "Bahreyn Çalıştayı ölü doğdu. Yani biz dediğimiz için öyle değil, bakın asıl oyuncular olan Filistinliler yok bu çalıştayda. Gerçek Filistinli iş adamları da yok. Dolayısıyla hazır bulunmayan bir taraf için plan yapılması mantıklı mı?" ifadelerini kullandı.

Çalıştayı komediye benzeten Hedmi, "İlgili taraf çalıştayda bulunmuyor. Dolayısıyla sadece gülünç bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bunun bir karşılığının olacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Filistinlilerin özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Hedmi, şunları söyledi:

"Filistinliler bir lokma ekmeğe talim etmezler, dilenci de değildir. Kudüs de dahil olmak üzere Filistin davası bir halkın kendi toprakları üzerinde onurlu bir yaşam ve bağımsızlık davasıdır. İşte Filistin davasının özü budur."

Hedmi, Filistin davasının hem Batı hem Arap hem de İslam dünyası için tartışmasız meşru bir dava olduğunun altını çizdi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi de daha önce çalıştaya katılmayacağını açıklarken konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:03
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Filistin
  3. İsrail

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