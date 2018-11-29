“Filistinliler bilsin ki, bir yanımız, bir gözümüz, bir kulağımız hep İsrail’in karşısında”

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye de acil şifalar diledi.

Kazadan ders alınmasını isteyen Türkkan, bundan sonra gerekli iş güvenlikleri alınmadan böyle bir işe girişilmemesi gerektiğini söyledi.

Edirne'deki sel sonucu vatandaşların ciddi bir maddi kaybının bulunduğunu dile getiren Türkkan, hükümetin, vatandaşların maddi kaybını gidermesi için acele olarak harekete geçmesini istediklerini ifade etti.

Türkkan, Birleşmiş Milletler Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Filistin'de yaşanan zulmü kabul etmiyoruz. İşgalci İsrail'i şiddetle kınıyoruz. İlk kıblemiz olan kutsal topraklarda tüm Filistinli kardeşlerimizi destekliyoruz." diye konuştu.

Türkkan, Türk Destanı Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- TSK'daki sivil memurların durumu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıklarında görev yapan sivil memurların sorunlarını dile getirdi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özellikle mali haklarda birtakım düzenlemelerin yapılacağına ilişkin açıklamalarının memnun ettiğini belirten Bülbül, sivil memurların yıpranma payı ve ek hizmet zammı alamadığını, bu konuda da çözüm beklendiğini aktardı.

Bülbül, Filistin davasına olan inançları ve kararlılıklarının altını çizerek, "Devletimizin özellikle bu yıl içerisinde Filistin meselesine yönelik ortaya koyduğu tavır ve diplomatik başarıdan ötürü, hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı kutlamak istiyorum." dedi.

- Aladağ'da iki yıl önce özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Birleşmiş Milletler Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistinlilerin haklı mücadelelerin yanında olduklarını bildirdi.

Adana Aladağ'da, özel bir öğrenci yurdunda 2 yıl önce çıkan yangında hayatını kaybeden öğrencileri bir kez daha andıklarını ifade eden Kurtulan, kaçak yurt ile ilgili ailelerin yüreğine su serpecek bir yargılama sürecinin yaşanmadığını savundu.

Ailelerin, bugün kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Kurtulan, ailelerin, sorumluların etkili bir şekilde yargılanmadığını, komisyon raporunun hala açıklanmadığını, çocuklarının katledilmesinin hesabının verilmediğini belirttiklerini aktardı.

Kurtulan, "Aladağ katliamı sorumlularının yargılanması için parti olarak elimizden geleni yapacağız. Bu katliamın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Hesap verilmesi gerekir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Aladağ'da, özel bir öğrenci yurdunda 2 yıl önce çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Cennet isimli bir kızın notunu okudu.

Yangın davasıyla ilgili şu anda tutuklu tek bir sanığın bulunmadığına dikkati çeken Özkoç, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin terfi aldığını söyledi. Özkoç, çocuklarını kaybeden anne ve babaların iki yıldan beri çocuklarıyla beraber rüyalarında yandığını söyledi.

Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında devletin ilk yaptığının yayın yasağı getirmek olduğunu belirten Özkoç, toplumun sağlığı ve ahlakının ihmallerle, ucuz sebeplerle yaşamını yitiren insanları görmezden gelmekle bozulacağını savundu.

İhmallerin, denetimsizliğin yol açtığı ölümlere kaza denilmeyeceğini ifade eden Özkoç, "Adım adım gelen tüm bu ölümlerin adı cinayettir. Hesap verilmesi gerekir. Hesap sorulması gerekir." dedi.

Filistin'de iki devletli çözüm için tüm çabaları destekleyeceklerini anlatan Özkoç, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması için CHP olarak mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diledi. Turan, bu tarz kazaların son olması temennisinde bulundu.

Bülent Turan, bugünün Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bundan 71 yıl önce BM, tarihi bir yanılgıya imza atmış, bölgenin asli unsuru olan Filistin halkının olanca karşı çıkmasına rağmen bağımsız bir İsrail devleti kurulmasını kararlaştırmış, Filistin'in bölünmesi sürecini başlamıştır. O günden bu güne bölgede İsrail, yayılmacı politikalarla birçok insanlık suçu işlemiş, bugün gelinen noktada BM Güvenlik Konseyinin 242 ve 338 sayılı kararlarını çiğneyerek, Kudüs'te işgalci konumuna gelmişlerdir. Tüm hakim güçlerin sessizliğine rağmen, tüm Filistinliler bilsin ki, bir yanımız, bir gözümüz, bir kulağımız hep İsrail'in karşısında, Filistin'in yanında olmaya devam edecek."

Aladağ'daki yangının ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Turan, yangında hayatını kaybeden öğrencileri rahmetle andı.

Turan, iddia edildiği gibi, Meclis'in bu konuya duyarsız kaldığının çok afaki ve haksız bir itham olduğunu belirtti. 9 Mayıs 2018'de tüm partilerin katılımıyla 494 sıra sayılı raporun hazırlandığını, fazlasıyla kıymetli olan bir çalışma ortaya konduğunu dile getiren Turan, bu raporun yeniden incelenmesini istedi.