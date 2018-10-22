0553 313 94 23

Filistinliler ablukanın kaldırılması için 13. kez toplandı

Filistinli direnişçiler Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplanmaya başladı. İsrail askerlerinin açtığı ateşle bir genç yaralandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:05
Filistinliler ablukanın kaldırılması için 13. kez toplandı

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 13'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi. 

Eylem kapsamında Filistinliler, sahilde lastikleri ateşe verirken, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz attı. Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan Gazze Limanı'ndan hareket eden bazı tekneler, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmeye başladı. 

12 defa ablukayı kırmayı denediler

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:05
  1. Filistin
  2. israil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den Mevlüt Uysal'a ziyaret
    1. Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den..
    2. MHP'den kırmızı çizgi açıklaması
    3. Evde diş beyazlatma
    4. Sosyal medyada hızla yayılıyor! Bu..
    5. Pelin otunun faydalarını biliyor..
    6. Kahvaltıda sağlıklı yağ tüketin
    7. 15 tatili ne zaman? Sömestir yarı yıl..
    8. Yürüme bozukluğuna dikkat
    9. Keçi peyniri aldatmacası
    10. Polisin kurtarmak için seferber olduğu..
    11. Filistinliler ablukanın kaldırılması..
    12. Hakkari şehidimizin ateşi Van'a düştü
    13. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 170..
    14. Kimler meme kanseri riski altında?
    15. Barcelona Başkanı Mario Bartemou:..
    16. Parke taşlarının üzerine asfalt..
    17. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    18. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yapay..
    20. Camlardaki yağmur lekelerinden..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?