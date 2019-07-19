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Filistinli vekil ABD'li Müslüman Kongre üyelerinin Filistin ziyareti için çalışacak

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli milletvekili Ayide Tuma Süleyman, ABD Kongre'sinin Müslüman üyeleri Reşide Tlaib ve İlhan Ömer'in Filistin topraklarını ziyaret edebilmesi için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi

19 Temmuz 2019 Cuma 17:58
Filistinli vekil ABD'li Müslüman Kongre üyelerinin Filistin ziyareti için çalışacak

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ayide Tuma Süleyman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ırkçı" söylemlerine hedef olan ABD Kongre'sinin Müslüman üyeleri Reşide Tlaib ve İlhan Ömer'in Filistin topraklarını ziyaret edebilmesi için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdi.

Süleyman, ABD Kongresi'nin Müslüman üyeleri Tlaib ve Ömer'e gönderdiği mektupta, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Filistin topraklarına ziyaret hazırlığı içinde olduğunuzu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ziyareti engellemeyi düşündüğünü öğrendik. Bu, İsrail hükümetinin, eleştirel sesleri bastırma yolunda atacağı bir diğer adım. Arkadaşlarımla bu ziyaretin gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Trump'ın saldırgan söylemlerini okuduğunda onun ırkçılığı ile Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik provokasyonu arasındaki benzerliği gördüğünü ifade eden Süleyman, tüm vicdan sahiplerinin bir araya gelerek ırkçılık ve cinsel ayrımcılık üzerine kurulu bu tür söylemlerle mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Tlaib ve Ömer, yakın zamanda Filistin topraklarını ziyaret etmek istediklerini açıklamış ancak bu konuda herhangi bir tarih belirtilmemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun, Tlaib ve Ömer'in ülkeye girişine izin verip verilmeyeceği konusunu düşündüğü haberleri yer almıştı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın "Tlaib ve Ömer'in Filistin topraklarına girişine izin verilmemesinin İsrail'in dış ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulunduğu" bilgisi yer almıştı.

- Trump'ın "ülkene dön" çıkışı

Trump, kendisini eleştiren Müslüman kadın Kongre üyeleri Ömer ve Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e geçen hafta sonu Twitter'dan tepki göstermişti.

ABD Başkanı Trump, "Yenilikçi demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirdiği ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için ise "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:58
  1. Donald Trump
  2. İsrail

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