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Filistinli tutuklular ile Ofer Cezaevi İdaresi arasında ön anlaşma

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:52
Filistinli tutuklular ile Ofer Cezaevi İdaresi arasında ön anlaşma

RAMALLAH (AA) - Filistinli tutuklular ile işgal altındaki Batı Şeria yer alan İsrail'in Ofer Cezaevi İdaresi arasında tutukluların taleplerine ilişkin ön anlaşmaya varıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki Ofer Cezaevi İdaresi ile Filistinli tutuklular arasında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, daha önce HaSharon, Celbu, Hadarim ve Negev'deki hapishanelere gönderilen tutukluların yeniden Ofer'e naklinin yapılmasını kapsadığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, geçen pazar Ofer Cezaevi'ne baskın düzenleyen İsrail güçlerinin bazı Filistinli tutukluları başka cezaevlerine nakledip bir kısmını da hücre hapsine aldığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'ne yönelik baskıcı uygulamaları nedeniyle genel olarak İsrail hapishanelerinde bir gerginlik ve karmaşa durumunun söz konusu olduğunu belirtmişti.

İsrail güçlerinin, ocak ayında Ofer Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. Ofer Cezaevi'nde ise halihazırda bin 200 Filistinlinin tutulduğu belirtiliyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:52
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