0553 313 94 23

"Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi korsanlıktır"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh:- "Tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa gerekçe gösterilerek Filistinlilere ait ödeneklerin İsrail korsanlığına maruz kalmasına izin vermeyeceğiz"

10 Şubat 2019 Pazar 23:27
"Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi korsanlıktır"

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasayı, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa gerekçe gösterilerek Filistinlilere ait ödeneklerin İsrail korsanlığına maruz kalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Şeyh, tek bir dolarları bile olsa bunu söz konusu aileler için harcayacaklarını vurguladı.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasını gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini duyurmuştu.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:27
  1. Fetih
  2. Filistinli tutuklular

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. YPG/PKK'ya bomba yüklü araçla saldırı:..
    3. Terim'den 'yabancı kuralı' ve..
    4. Macaristan'da muhalefet partileri..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2019
    6. Fatih Terim: Ben 10 maç ceza yerken...
    7. Bahçelievler'de şüpheli ölüm
    8. Güreş: Zagreb Grand Prix
    9. Maçın ardından
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    11. Medipol Başakşehir'den hakem açıklaması
    12. Gebze'de panik! Elektrikli fırın..
    13. EYOF 2019 görkemli törenle..
    14. AB'de ajan paniği! 250 Çinli ve 200..
    15. İskenderun'da eski başkan DP'den..
    16. Trabzonspor'da Galatasaray maçının..
    17. Evi yakılan Fransız başkan konuştu:..
    18. Afrika Birliği'nden Libya çağrısı!
    19. "Filistinli tutuklu ve şehit..
    20. Maçın ardından
    Suriyeli Fida öğretmen: Türkleri gördüğüm zaman...
    Suriyeli Fida öğretmen: Türkleri gördüğüm zaman...
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı