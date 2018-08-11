0553 313 94 23

Filistinli şehitler ebedi yolculuğuna uğurlandı

Filistin'de Gazze sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:25
Filistinli şehitler ebedi yolculuğuna uğurlandı

Filistin'de Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Biri gönüllü sağlık görevlisi 3 Filistinlinin naaşı, binlerce kişinin katılımıyla Refah kentindeki Bilal bin Rabah ve Bedir camilerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Abdullah el-Kıtati (22), Ali el-Alul (55) İsrail askerlerinin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu dün şehit olmuştu.

İsrail askerlerinin dünkü saldırısı sırasında ağır yaralanan Ahmed Ebu Luli (40) isimli Filistinli ise bugün şehit olmuştu. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ninİsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla kişi şehit oldu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:25
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  4. filistinli şehitler
  5. Ahmed Ebu Luli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan Rize'de konuşuyor - CANLI
    2. Karabükspor'dan açıklama: Onur duyduk!
    3. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    4. Erdoğan, Türkiye'nin elindeki doları..
    5. Gazzeli gençler kültür merkezinin..
    6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat..
    9. Yoğurtlu dondurma tarifi
    10. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    11. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    12. Çocuklar için güneş gözlüğü seçerken..
    13. MEB'den "profesyonel yöneticilik"..
    14. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında anıldı
    15. İncirlik Üssü ABD'ye kapatılıyor mu?
    16. Tuzlu kek nasıl yapılır?
    17. Çocuklara yüzme öğretmek için 5 neden!
    18. 5 gün önce kaybolan engelli gençten..
    19. Çocuklu evlerde temizlik nasıl olmalı?
    20. Ahi Evran Üniversitesi sıralama taban..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı