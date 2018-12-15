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Filistinli şehit çocuk toprağa verildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:01
Filistinli şehit çocuk toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarındaki gösteride İsrail askerleri tarafından şehit edilen Muhammed Nahla'nın (16) cenazesi defnedildi.

Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nden alınan şehidin cenazesi, son vedalaşma amacıyla ailesinin evine götürüldü. Bölgedeki Hira mescidinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Muhammed Nahla Celezon kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Filistin bayrakları ve Hamas'a ait flamalar taşındı. Cenaze yürüyüşünde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Dün Ramallah'taki Celezon mülteci kampına İsrail askerlerinin girişine karşı çıkan Filistinlilere İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Nahla şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:01
  1. Celezon Mülteci Kampı
  2. Filistin
  3. Muhammed Nahle
  4. Ramallah
  5. Şehit Cenazesi

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