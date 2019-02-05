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Filistinli şehit babasından İsrail ordusunun iddisına yalanlama

İsrail askerlerince şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli gencin babası Faysal Tavalibe, oğlunun tehdit oluşturacak hiçbir girişimde bulunmadığını ve sebepsiz yere vurulduğunu söyledi

05 Şubat 2019 Salı 21:25
Filistinli şehit babasından İsrail ordusunun iddisına yalanlama

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentinin kuzeyindeki El-Celema kontrol noktasına patlayıcı madde fırlattığı iddiasıyla dün İsrail askerlerince vurularak şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli Abdullah Tavalibe'nin babası Faysal Tavalibe, oğlunun sebepsiz yere vurulduğunu belirterek İsrail ordusunun iddialarını reddetti.

Faysal Tavalibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin hiçbir uyarıda bulunmaksızın oğlu Abdullah ve yanındaki arkadaşının üzerine ateş açtığını belirtti.

Abdullah'ın Celema kontrol noktasına yaklaşık 400 metre uzakta şehit edildiğini dile getiren Tavalibe, oğlunun vurulduğu sırada İsrail askerlerine tehdit oluşturacak herhangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Oğlunun şehit edilmesiyle ilgili İsrail ordusunu suçlayan Filistinli baba, "Abdullah ve arkadaşı motosikletle Cenin'den işten dönerken bir İsrail gücü tarafından vurularak öldürüldü. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiye göre, bölgedeki bir çiftlik evinde gizlenen biri tarafından oğluma ve arkadaşına ateş açıldı. Vurulduğunda oğlum hiçbir şey taşımıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, dün akşam Abdullah Tavalibe ve yanındaki 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğa Celema kontrol noktası yakında patlayıcı madde fırlattıkları iddiasıyla ateş açmıştı.

Filistin Kızılayı, Tavalibe'nin açılan ateş sonucu olay yerinde şehit düştüğünü, yanındaki kimliği açıklanmayan Filistinli çocuğun da yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.



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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:25
  1. Batı Şeria
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